Secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev - Reprodução

Publicado 19/09/2022 15:24

O Secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev disse nesta segunda-feira, 19, em uma visita à China, que o Kremlin considera fortalecer os laços com Pequim como uma das principais metas políticas.

Patrushev é um dos associados mais próximos ao presidente Vladimir Putin, que preside o Conselho de Segurança. Em reunião com Guo Shengkun, um alto funcionário do Partido Comunista da China, ele afirmou que "nas condições atuais, nossos países devem mostrar uma prontidão ainda maior para o apoio mútuo e o desenvolvimento da cooperação".

Em comunicado, após as negociações em Nanping, o gabinete de Patrushev disse que as partes concordaram em "expandir as trocas de informações sobre o combate ao extremismo e tentativas estrangeiras de minar a ordem constitucional de ambos os países"

As autoridades chinesas e russas também enfatizaram a necessidade de expandir a cooperação em segurança cibernética.

Putin se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping na semana passada no Uzbequistão, seu primeiro encontro desde que o líder russo enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro.