Eventos desta semana da Assembléia-geral da ONU serão mais parecidos com as reuniões tradicionais - Arquivo/AFP

Publicado 20/09/2022 12:15

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta terça-feira, 20, que os países ricos a impor taxas sobre combustíveis fósseis para financiar programas de ajuda aos países vítimas do impacto da mudança climática e às populações afetadas pela inflação.

"Insto todas as economias desenvolvidas a impor taxas sobre os lucros extraordinários das companhias produtoras de combustíveis fósseis e destiná-las de duas formas: aos países que sofrem perdas e danos causados pela crise climática e às populações em dificuldade pelos preços dos alimentos e da energia", disse o chefe da ONU na abertura da Assembleia Geral em Nova York.

Há algumas semanas, Guterres denunciou a "avareza" das grandes empresas petroleiras e de gás que obtém lucros "escandalosos" "às custa dos mais pobres", devido à crise energética provocada pela guerra na Ucrânia e instou os governos a impor novas taxas sobre elas.

Na ocasião, não mencionou a possibilidade de redistribuir uma parte destes impostos em programas de alívio à mudança climática, causada principalmente pelo carvão, petróleo e gás.

O foco em "perdas e danos" causados pela multiplicação de eventos climáticos extremos tornou-se um ponto crucial nas negociações sobre o clima e pode virar outro tema-chave da COP27, que acontecerá no Egito em novembro, juntamente com a redução de emissões, previsto no acordo de Paris, adaptação aos impactos e financiamento.