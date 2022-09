A maioria dos 436 corpos exumados mostra sinais de morte violenta e 30, de tortura - AFP

A maioria dos 436 corpos exumados mostra sinais de morte violenta e 30, de torturaAFP

Publicado 23/09/2022 15:57

Izium - As autoridades ucranianas exumaram 436 corpos enterrados em uma floresta perto da cidade ucraniana de Izium. Pelo menos 30 deles tinham sinais de tortura, anunciou o governador da região de Kharkiv nesta sexta-feira.

"Um total de 436 corpos foram exumados. A maioria mostra sinais de morte violenta e 30 mostram sinais de tortura", declarou Oleg Sinegubov no Telegram.

"Há corpos com uma corda em volta do corpo, com as mãos amarradas, com membros quebrados ou feridas de bala. Vários homens tiveram seus órgãos genitais amputados. Prova da terrível tortura", disse Sinegubov.

Centenas de sepulturas e uma vala comum foram descobertas em meados de setembro perto da cidade de Izium, que estava sob ocupação russa por vários meses antes de ser retomada pelas forças de Kiev. A polícia ucraniana disse que também descobriu "salas de tortura" na região, incluindo em Izium.

As forças russas são acusadas de múltiplos abusos nos territórios sob seu controle na Ucrânia, especialmente em Bucha, nos arredores de Kiev, onde corpos de civis foram descobertos pelas ruas após sua retirada da área no final de março. Moscou nega ter cometido esses crimes e chamou a descoberta dos túmulos em Izium de "mentira".