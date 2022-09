Papa Francisco mostrou bom-humor no encontro com brasileiros em Assis, Itália, e 'cobrou' cachaça do vereador Eduardo Suplicy - AFP

Publicado 25/09/2022 10:47 | Atualizado 25/09/2022 10:50

Assis - O Papa Francisco quebrou o protocolo e revelou o bom-humor ao cobrar uma cachaça do vereador e candidato a deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT). O jocoso diálogo aconteceu no sábado, 24, durante o evento "A Economia de Francisco" em Assis, na Itália. Presente no encontro que reuniu economistas, estudiosos e membros membros da sociedade civil para um debate sobre a construção de uma economia mais solidária, com foco no ser humano e respeito ao meio ambiente, Suplicy presentou o pontífice com um exemplar de seu livro "Renda Básica de Cidadania".

"Muito obrigado. Você me traz um livro e não me traz uma cachaça", brincou Francisco, arrancando risadas do público.

Quem diria que um dia o @Pontifex_es iria me cobrar uma cachaça. Foi o que aconteceu hoje, no final do ‘Encontro da Economia de Francisco e Clara’, em Assis, na Itália, quando encaminhei a ele meu livro 'Renda Básica de Cidadania, a saída é pela porta'. pic.twitter.com/2Cfq7wiCxK — Eduardo Suplicy 13133 (@esuplicy) September 24, 2022

Durante o intervalo do evento, Suplicy entregou o livro para uma colaboradora do Vaticano e lembrou ter sido o senador que criou o programa de renda básica no Brasil. Em agosto, uma fiel brasileira conseguiu presentear o Papa com uma garrafa de cachaça durante uma audiência no Vaticano.

No ano passado, em outra audiência com brasileiros, o pontífice argentino não perdeu a oportunidade de brincar com os "vizinhos". Na ocasião, um padre da Paraíba pediu orações para o povo brasileiro. O Papa respondeu com um sorriso no rosto: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração."