Guatemala - Johan ORDONEZ / AFP

Publicado 25/09/2022 21:44

As autoridades da Guatemala devolveram, neste domingo (25), a Honduras, cerca de 600 migrantes que integravam uma caravana principalmente de venezuelanos que buscava chegar aos Estados Unidos, um dia depois de dissolver uma marcha semelhante de 400 pessoas , informou uma fonte oficial.

A caravana, também composta por migrantes da Colômbia, Haiti e Honduras, entrou na Guatemala através de um posto de fronteira "não autorizado".

"Após o diálogo com as pessoas, elas concordaram em voltar voluntariamente a Honduras para o posto de fronteira de Corinto", afirmou uma fonte no Departamento de Izabal (nordeste).

O grupo foi mantido pela polícia perto de Corinto, o mesmo lugar em que as forças de ordem contiveram cerca de 400 migrantes, principalmente venezuelanos que buscavam chegar ao México e depois atravessarem os Estados Unidos.

Para essa marcha, foram autorizadas apenas travessias por razões humanitárias para 155 pessoas, especialmente famílias com menores e mulheres grávidas.

Socorristas Cruz Vermelha atenderam vários migrantes na rota, alguns devido a lesões nos pés devido à caminhada.

Além de ser um país de origem de migrantes que procuram entrar irregularmente nos Estados Unidos, a Guatemala também é um corredor para milhares de cidadãos de outras nacionalidades que afirmam fugir da pobreza, violência e falta de oportunidades em seus países e tentam alcançar o solo americano.

Durante 2018, o êxodo migratório evoluiu com a saída de caravanas, principalmente do norte de Honduras.

A última marcha em massa, de cerca de 7.500 membros, foi dispersada com gás lacrimogêneo pela polícia e militares guatemaltecos no início do ano passado em uma estrada no departamento de Chiquimula, também na fronteira com Honduras.