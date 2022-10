Erdogan que insistiu na importância da 'luta contra o terrorismo', acusa os dois países de protegerem combatentes curdos - Reprodução

Publicado 01/10/2022 12:46

A Turquia se recusa a ratificar a solicitação de adesão da Suécia e Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "até que as promessas" de ambos os países "sejam cumpridas", disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste sábado.

"Enquanto as promessas feitas ao nosso país não forem cumpridas, manteremos a nossa posição inicial", declarou ao Parlamento turco Erdogan, que ameaça desde meados de maio bloquear a adesão dos dois Estados nórdicos à Aliança Atlântica.

"Acompanhamos meticulosamente se as promessas feitas pela Suécia e pela Finlândia são cumpridas e, claro, a decisão final caberá ao nosso grande Parlamento", acrescentou o chefe de Estado.

Erdogan, que insistiu na importância da "luta contra o terrorismo", acusa os dois países de protegerem os combatentes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e das Unidades de Proteção do Povo (YPG), considerados terroristas por Ancara.

Até o momento, 28 Estados-membros --de um total de 30-- da Aliança Atlântica ratificaram a adesão da Suécia e da Finlândia. Apenas Hungria e Turquia ainda não deram sua aprovação final.

Num importante gesto de concessão à Turquia para obter sinal verde de Ancara à sua adesão à Otan, a Suécia anunciou na sexta-feira que voltou a autorizar as exportações de equipamento militar para esse país.

O levantamento dessas restrições estava entre as condições estabelecidas por Ancara.

Na cúpula da Otan realizada em Madri no final de junho, Suécia, Finlândia e Turquia assinaram um memorando abrindo a adesão das duas nações nórdicas à Otan.

No entanto, o presidente da Turquia ameaçou imediatamente com um veto caso determinadas condições não fossem cumpridas.

Uma delegação sueca visitará a Turquia na quarta e quinta-feira para continuar as negociações. Uma reunião tripartida aconteceu na Finlândia no final de agosto.