Torcedores enfurecidos invadiram o gramado após um jogo em MalangReprodução

Publicado 01/10/2022 22:17 | Atualizado 01/10/2022 22:35

Indonésia - Ao menos 127 pessoas morreram depois que torcedores enfurecidos invadiram o gramado após um jogo em Malang, Indonésia, na noite deste sábado, 1º, informou a polícia. Partida foi realizada entre Arema FC e Persebaya Surabaya, pela primeira divisão nacional.

"No incidente, 127 pessoas morreram, inclusive dois policiais. Trinta e quatro pessoas morreram dentro do estádio e o restante no hospital", afirmou no domingo, em um comunicado, o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

Dois dos mortos eram policiais e cerca de 180 pessoas ficaram feridas, informou a polícia local. O tumulto teve início após o apito final da partida, que terminou com vitória do Persebaya, visitante, por 3 a 2.

Segundo informações divulgadas pela imprensa do país, o tumulto teria começado porque torcedores invadiram o campo para protestar contra jogadores e funcionários do clube. Foi aí que policiais entraram em ação, e gás lacrimogêneo foi utilizado.

Pessoas que tentavam escapar do gás perderam o controle e acabaram pisoteando em outras no local. Existem relatos de que muitos sentiram falta de ar, e que pais se perderam de seus filhos por conta de uma situação de "pânico incontrolável".



O tumulto, que começou dentro do estádio, seguiu do lado de fora. Dois carros de polícia foram destruídos, um deles queimado. Torcedores também atearam fogo em outras instalações do estádio.

Quatro brasileiros estiveram em campo. Maringá, goleiro do time da casa, e Higor Vidal, Léo Lelis e Sílvio Júnior, jogadores visitantes — os dois últimos fizeram gols no jogo.



Com o lamentável episódio, a liga nacional suspendeu as partidas da competição por uma semana. De acordo com comunicado, houve danos significativos ao redor do estádio. A Associação de Futebol da Indonésia iniciará investigação.

O Persebaya se manifestou oficialmente no Twitter, lamentando a tragédia e condenando as mortes. "A família de Persebaya lamenta profundamente a perda de vidas após a partida entre Arema e Persebaya. O futebol não é maior que nenhuma única vida. Rezamos pelas vítimas e que as famílias deixadas para trás recebam força", disse o manifesto.



Akhmad Hadian Lukita, presidente da liga indonésia, disse que espera que o futebol nacional aprenda com o triste episódio. "Estamos preocupados e lamentamos profundamente este incidente. Compartilhamos nossas condolências e esperamos que esta seja uma lição valiosa para todos nós", comentou.

O presidente do país, Mochamad Iriawan, também se manifestou e confirmou que investigarão os acontecimentos: "Lamentamos e pedimos desculpas às famílias das vítimas e a todas as partes pelo incidente. Imediatamente, formamos uma investigação até Malang".

