Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Equador - AFP

Publicado 03/10/2022 14:11

Archidona - Um turista holandês não sobreviveu a um acidente que envolveu dois ônibus, no domingo, 2, nos arredores da cidade amazônica Archidona, no sudeste do Equador. Além da vítima morta, muitos dos 19 cidadãos europeus presentes na excursão ficaram feridos, informou o Sistema Integrado de Segurança ECU911.

O órgão de emergência acrescentou que os paramédicos atenderam "20 cidadãos que foram afetados" no ônibus, 19 deles holandeses de 41 a 75 anos, além de um equatoriano de 55. O comunicado disse que "um estrangeiro de 74 anos faleceu", enquanto os feridos foram levados para um hospital na cidade de Tena, próximo a Archidona.

O diretor médico do hospital, Fabián Chango, relatou à imprensa que dois dos feridos se encontram "em estado crítico". O policial Hugo Amores afirmou que um dos ônibus envolvidos, turístico e o mais atingido, circulava na estrada entre Tena e Baeza, na província de Napo.

Em julho, o capotamento de um ônibus perto de Quito deixou oito mortos e 20 feridos. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Equador. Em 2021, foram registrados 2.311 óbitos por este motivo, frente ao recorde anual de 2.322 em 2014.

De acordo com a Agência Nacional de Trânsito (ANT), até o momento, cerca de 1.5 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito neste ano.