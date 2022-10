Massacre carcerário é o oitavo desde fevereiro de 2021 no Equador - Rodrigo Buendia/AFP

Publicado 04/10/2022 10:11 | Atualizado 04/10/2022 11:35

Quito - Pelo menos 15 detentos morreram e 21 ficaram feridos durante uma rebelião nesta segunda-feira, 3, em uma penitenciária do Equador, na cidade de Latacunga. A unidade tem 4.300 presos e é uma das mais importantes. O massacre carcerário é o oitavo desde fevereiro de 2021 no país. Ao todo, incidentes deixaram mais de 400 mortos.

"Temos como informação preliminar que 21 pessoas ficaram feridas e 15 faleceram no confronto entre detentos", afirma um comunicado do SNAI, órgão responsável por administrar as penitenciárias, onde grupos vinculados ao narcotráfico travam uma guerra por poder.

"Após confrontos registrados no CPL (Centro de Privação de Liberdade) Cotopaxi, 15 cadáveres de PPL (pessoas privadas de liberdade) foram retirados do local", afirmou o Ministério Público em uma rede social. O presidente equatoriano Guillermo Lasso apresentou "uma mensagem de condolências e de solidariedade aos familiares daqueles que morreram".

Explosões foram ouvidas na penitenciária, que foi cenário de dois massacres em 2021. O vice-diretor do SNAI, Jorge Flores, afirmou à imprensa que "segundo informações preliminares, o cidadão Leandro Norero estaria entre as vítimas". Conhecido como "El Patrón", ele foi detido em maio pela acusação de lavagem de dinheiro.

A operação resultou na apreensão de 6,4 milhões de dólares, 24 lingotes de ouro, armas de fogo e munições. Norero, que tinha ligações com o narcotráfico e enfrentava uma ordem de prisão no Peru, se tornou um dos líderes dos detentos, ao que tudo indica. O governador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, afirmou que o controle na penitenciária foi retomado.

As prisões equatorianas, com capacidade para cerca de 30.000 pessoas, mas que abrigam 1.900 detentos a mais, viraram campos de batalha nos últimos anos, onde gangues ligadas ao narcotráfico lutam pelo poder com extrema violência.

A guerra também afeta as ruas de várias cidades, como o porto de Guayaquil (sudoeste), onde existe um grande complexo prisional com 13.100 detentos, no qual aconteceram desde o ano passado os maiores massacres no país, com corpos desmembrados e queimados.