Ao longo de seu mandato, ele teve um péssimo relacionamento com grandes meios de comunicação americanos - Saul Loeb/AFP

Publicado 04/10/2022 10:55 | Atualizado 04/10/2022 11:32

Nova York - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, processou a CNN nesta segunda-feira, 3, acusando-a de difamá-lo. No documento, Trump exige US$ 475 milhões em danos. Segundo ele, a suposta difamação aconteceria por medo de que o republicano concorra à presidência novamente em 2024.

A emissora, uma das principais de televisão nos Estados Unidos, "tentou usar sua enorme influência - como fonte 'confiável" de informação - para difamar o denunciante para seus telespectadores e leitores com o propósito de derrotá-lo politicamente", diz o processo de 29 páginas aberto na Flórida.

"Como parte de seu esforço conjunto para inclinar a balança política para a esquerda, a CNN procurou manchar o denunciante com uma série de rótulos cada vez mais ultrajantes, falsos e difamatórios de 'racismo', 'lacaio da Rússia', 'insurgente' e, finalmente, 'Hitler'", afirma a denúncia.

Ao longo de seu mandato, o ex-presidente republicano teve um péssimo relacionamento com grandes meios de comunicação americanos como CNN e The New York Times, que batizou como criadores de "fake news" (notícias falsas). Trump costumava atacá-los através do Twitter, rede social da qual acabou banido.