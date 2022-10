Zelensky afirma que dezenas de localidades na Ucrânia foram reconquistadas - AFP

Publicado 04/10/2022 18:02

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reivindicou nesta terça-feira, 3, avanços "rápidos e potentes" de seu Exército no sul do país e garantiu que dezenas de localidades foram reconquistadas das mãos dos russos nessa área e no leste.

O Exército da Ucrânia faz "avanços bastante rápidos e potentes no sul do nosso país", afirmou em sua intervenção diária nas redes sociais. "Dezenas de localidades foram libertadas apenas nesta semana" nas quatro regiões anexadas pela Rússia na semana passada, acrescentou.

Zelensky citou oito localidades retomadas pelas forças de Kiev na região de Kherson, de onde o Exército russo se retirou, segundo mapas apresentados hoje pelo Ministério da Defesa russo. Comparados aos da véspera, esses mapas mostram que as forças russas abandonaram um grande número de localidades na região de Kherson, incluindo Dudchany.