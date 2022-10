Pelo menos cinco corpos foram encontrados na ilha de Kythira, ao sul da península do Peloponeso - Reprodução

Pelo menos cinco corpos foram encontrados na ilha de Kythira, ao sul da península do PeloponesoReprodução

Publicado 07/10/2022 13:52

Grécia - Pelo menos 23 pessoas morreram no naufrágio de dois barcos com migrantes na Grécia, entre quarta-feira, 5, e quinta-feira, 6, de acordo com um novo balanço da Guarda Costeira do país divulgado nesta sexta-feira, 7.



Pelo menos cinco corpos foram encontrados na ilha de Kythira, ao sul da península do Peloponeso, onde uma embarcação com 95 migrantes naufragou durante a madrugada de quarta para quinta, disse à AFP um porta-voz da instituição.

Pelo menos 18 pessoas, a maioria mulheres, morreram em outro naufrágio na quinta-feira nas proximidades da ilha de Lesbos, no Mediterrâneo, segundo a mesma fonte. Os dois barcos, sobrecarregados, foram atingidos por ventos fortes e mar agitado.



Em Cythera, 80 pessoas foram resgatadas, enquanto na costa de Lesbos, 28 pessoas foram encontradas. Segundo a rede estatal grega ERT, elas são de nacionalidade somali.



No total, cerca de 40 pessoas estavam a bordo deste barco, mas somente dez usavam coletes salva-vidas, informou a rede.



Em Citera, dezenas de sobreviventes, presos no sopé de um penhasco em um mar agitado, tiveram que ser resgatados com equipamento especializado.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu na quinta-feira que "sejam detidos os traficantes que se aproveitam de pessoas inocentes e desesperadas" que tentam entrar na União Europeia em embarcações precárias.



É difícil determinar precisamente os dados sobre as vítimas, já que alguns corpos demoram a ser resgatados ou muitas vezes nunca são encontrados.