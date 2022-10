Neve atrapalhou a prestação de socorro - Mohd Arhaan Archer/AFP

Publicado 07/10/2022 12:17

Himalaia - Autoridades confirmaram nesta sexta-feira, 7, a morte de pelo menos 26 pessoas em uma avalanche que ocorreu na terça-feira, 4, no Himalaia, na Índia a 4.880 metros de altitude , onde as más condições climáticas dificultam os esforços de resgate.

"Até o momento, recuperamos 26 corpos. Vinte e quatro vítimas eram aprendizes e dois instrutores", afirmou à AFP um funcionário do Instituto Nehru de Montanhismo, uma agência governamental.



Três membros da expedição continuam desaparecidos, afirmou, mas o mau tempo obrigou a encerrar antecipadamente as buscas desta sexta.



Na terça, uma grande avalanche prendeu um grupo de instrutores e aprendizes de alpinismo (escalada) perto do cume da montanha Draupadi ka Danda II, no estado de Uttarakhand, no norte.



A polícia, a força aérea indiana e as equipes de emergência foram mobilizadas para as buscas e conseguiram resgatar 32 pessoas, apesar da neve e da chuva na área.



A agência de gestão de catástrofes de Uttarkashi afirmou que 20 pessoas estavam em um acampamento que não foi atingido pela neve.



Sunil Lalwani, um dos aprendizes resgatados, creditou aos instrutores o salvamento de muitas vidas. Incidentes de alpinismo são comuns no Himalaia, na cordilheira onde o Everest está localizado e em várias das montanhas mais altas do mundo.