Neve atrapalhou a prestação de socorro - Mohd Arhaan Archer/AFP

Neve atrapalhou a prestação de socorroMohd Arhaan Archer/AFP

Publicado 04/10/2022 12:12

Himalaia - Pelo menos 33 montanhistas ficaram soterrados e quatro deles morreram nesta terça-feira, 4, após uma avalanche no Himalaia. De acordo com o serviço de resgate local, o acidente aconteceu a cerca de 4.800 metros de altura em Uttarakhand, norte da Índia. O grupo era formado por alunos de uma escola de montanhismo da região.

"Temos confirmação de quatro mortos das 33 pessoas soterradas. Cerca de oito delas foram retiradas e as demais continuam presas", disse à AFP Ridhim Aggarwal, dos serviços de resgate. Ele acrescentou que o mau tempo atrapalhou a prestação de socorro. "Estava nevando, mas o tempo melhorou e já iniciamos uma operação".

Outro acidente aconteceu no final do mês passado com a famosa montanhista Hilaree Nelson. O corpo dela foi encontrado no dia 28, quarta-feira, na montanha Manaslu do Nepal (8.163 metros), o oitavo cume mais alto do mundo.

Apesar de não existir uma análise ampla sobre a mudança climática e os risco do alpinismo no Himalaia, os montanhistas mencionam um alargamento das fendas, regiões nevadas que se tornaram aquosas e formações de lagos de gelo.