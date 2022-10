Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Joe BidenAFP

Publicado 12/10/2022 08:00 | Atualizado 12/10/2022 08:01

Estados Unidos - "Acredito que posso vencer Donald Trump novamente", disse na terça-feira, 11, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao repetir que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre uma possível candidatura à reeleição em 2024.



Após as eleições legislativas de meio de mandato, que serão realizadas em novembro, "entrarei em um processo de decisão", declarou Biden em entrevista à emissora CNN.



O presidente mais velho já eleito na história dos Estados Unidos, que fará 80 anos, também respondeu sobre os questionamentos relacionados à sua idade avançada.



"A pergunta é: 'Você consegue realmente fazer o trabalho?' Acredito que posso", afirmou. "Me diga um presidente na história recente que fez tanto quanto eu nos primeiros dois anos" de mandato.



Biden, que afirmava até recentemente que pretendia concorrer à reeleição, moderou um pouco suas declarações sobre o tema nas últimas semanas.



Em outra entrevista, Biden explicou recentemente que, embora tenha a intenção de buscar outro mandato, ainda não tomou uma decisão definitiva.



O democrata ressaltou diversas vezes que se achava capaz de vencer novamente a eleição se voltasse a enfrentar o ex-presidente republicano Donald Trump.



Rebaixado nas pesquisas antes do verão, Biden viu sua popularidade melhorar um pouco nos últimos meses.