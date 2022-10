Pequeno bote estava com excesso de lotação e naufragou a cerca de 50 metros de seu destino - Reprodução

Publicado 14/10/2022 12:05 | Atualizado 14/10/2022 12:05

A polícia do Camboja informou nesta sexta-feira, 14, a morte de pelo menos 10 crianças e um desaparecimento, após o barco que as levava dá aula de inglês para casa afundar no rio Mekong.



O pequeno bote estava com excesso de lotação e naufragou a cerca de 50 metros de seu destino, na província de Kandal, sudeste do país. "É um acidente triste", disse o chefe da polícia local, Am Thou.



As vítimas tinham entre 12 e 15 anos. Dois dos operadores do barco adultos e outros dois estudantes foram resgatados, acrescentou o chefe da polícia.



O primeiro-ministro Hun Sen expressou suas condolências em uma publicação nas redes sociais. Ele também pediu à população que tenha cuidado durante as fortes inundações que elevaram o nível do Mekong.



Acidentes de barco são comuns neste país do Sudeste Asiático, já que a população que vive às margens do rio depende desse meio de transporte.



Em 2009, no nordeste do Camboja, uma balsa fluvial também com excesso de lotação adernou, deixando 17 mortos.