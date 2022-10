Milhares de migrantes se aglomeram na fronteira entre México e Estados Unidos - AFP

Publicado 13/10/2022 14:53

Washington - O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo com o México para aceitar a entrada de até 24 mil venezuelanos por avião, por uma via legal semelhante à aplicada aos ucranianos. No entanto, a medida prevê a expulsão daqueles que entrarem ilegalmente no país. O plano para reduzir a migração irregular inclui um novo processo para trazer legalmente e com segurança cidadãos venezuelanos, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS).

"Mas aqueles que tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos serão devolvidos", diz trecho da nota.

Para entrar legalmente, o demandante - que deve passar por controles de segurança biométricos e estar vacinado - precisa fazer uma petição apoiada por uma pessoa que mora ou organização com sede nos Estados Unidos.

"Existe uma forma legal e ordenada para que os venezuelanos entrem nos Estados Unidos e a entrada legal é a única forma", afirmou o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas.

O processo exclui aqueles que foram expulsos dos Estados Unidos nos últimos cinco anos ou a partir de quarta-feira, 12, assim como aqueles que entrarem no México ou no Panamá de maneira irregular após o anúncio do programa.

Os venezuelanos aceitos "serão autorizados caso a caso para viajar aos Estados Unidos por via aérea diretamente (...) aliviando assim a pressão na fronteira" e poderão solicitar empregos, informou o DHS.