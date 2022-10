Aparentemente, fogo teve origem no sistema de ar condicionado - Akram Shahid/AFP

Aparentemente, fogo teve origem no sistema de ar condicionado Akram Shahid/AFP

Publicado 13/10/2022 08:37

Paquistão - Pelo menos 18 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram em um incêndio dentro de um ônibus no Paquistão, informaram as autoridades nesta quinta-feira, 13. O coletivo transportava desabrigados pelas grandes inundações registradas no país. O acidente aconteceu nesta quarta-feira, 12.

A polícia informou que as vítimas morreram quando o veículo pegou fogo nos arredores da cidade de Karachi. "Retornavam para sua localidade quando foram afetados pelo acidente", declarou Vinod Kumar, secretário de saúde distrital.

"Aparentemente, o fogo teve origem no sistema de ar condicionado do ônibus, mas a investigação revelará a verdadeira causa", disse o policial Hashim Brohi.

O Paquistão sofreu chuvas sem precedentes este ano, que deixaram um terço de seu território debaixo de água, com oito milhões de pessoas deslocadas e provocaram danos econômicos avaliados em 28 bilhões de dólares.

À medida que as águas recuam lentamente, milhares de deslocados, muitos deles refugiados em barracas, voltam para suas regiões para tentar retomar suas vidas. Entre eles estavam os passageiros do ônibus incendiado nesta quarta-feira. As inundações históricas no Paquistão mataram 1.700 pessoas.

O país do sul da Ásia registra muitos acidentes fatais de trânsito, devido aos veículos com pouca manutenção, rodovias em péssimo estado, direção temerária e serviços de emergência pouco treinados.