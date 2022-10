A pequena Ema já recebeu alta do hospital e está em perfeitas condições de saúde após o transplante de intestino - Hospital La Paz/Divulgação

A pequena Ema já recebeu alta do hospital e está em perfeitas condições de saúde após o transplante de intestinoHospital La Paz/Divulgação

Publicado 12/10/2022 13:02

Madri - Uma bebê de 13 meses recebeu o primeiro transplante de intestino do mundo de um doador morto após sofrer uma parada cardiorrespiratória em Madri. O Hospital La Paz anunciou na terça-feira, 11, o inédito procedimento de enxerto multivisceral — fígado, estômago, pâncreas e todo o intestino delgado — com a doação de órgãos em assistolia, realizado em pacientes no fim da vida.

A pequena Ema já recebeu alta do hospital e está em perfeita saúde em casa com os pais, Ana e Daniel. A inovadora técnica permite que, "após a certificação do óbito, os órgãos possam ser preservados com perfusão de sangue oxigenado através do sistema de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO)", explicaram as autoridades.

Mas, até agora, e apesar de 30% dos candidatos morrerem em lista de espera, nunca um intestino de uma doação em assistolia havia sido utilizado, considerando que não seria válido dadas as características especiais deste órgão".

Várias equipes deste hospital de Madri precisaram de três anos de pesquisa e testes para demonstrar a viabilidade de tal operação antes de realizá-la.

A Espanha foi a campeã mundial de transplantes em 2021, com 5% das doações de órgãos no mundo, enquanto representa apenas 0,6% da população mundial, segundo o Observatório Mundial de Doações e Transplantes.