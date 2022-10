Gasodutos russos abastecem a Europa - Gazprom/Divulgação

12/10/2022

Uma das duas linhas do oleoduto Druzhba que liga a Rússia à Alemanha foi fechada depois que um vazamento foi detectado passando pelo centro da Polônia, anunciou a operadora polonesa PERN nesta quarta-feira (12).

"As causas do incidente são desconhecidas neste momento. O bombeamento na linha danificada foi paralisado. A linha 2 do oleoduto funciona normalmente", informou a PERN em comunicado, explicado que o vazamento foi detectado na terça à noite.

Druzhba é o principal oleoduto que transporta petróleo russo para a Alemanha.

"Esta parte do oleoduto transporta petróleo destinado a duas refinarias alemãs: PCK Raffinerie GmbH Schwedt e TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH em Spergau", disse a porta-voz da PERN, Katarzyna Krasinska.

A refinaria de Schwedt, essencial para o abastecimento de combustível e gás de Berlim e sua região, processa apenas petróleo russo transportado por Druzhba. Em meados de setembro, as subsidiárias da Rosneft na Alemanha, que respondem por 12% da capacidade de refino de petróleo daquele país, foram colocadas sob "tutela".

As subsidiárias da Rosneft Germany (RDG) e da RN Refining & Marketing (RNRM) possuem ações em três grandes refinarias no país, incluindo a Schwedt.

O Ministério da Energia alemão indicou na ocasião que esta tutela visava "responder aos riscos que pesam sobre a segurança do abastecimento" de energia no país, sobretudo antes da entrada em vigor do embargo europeu ao petróleo russo, previsto para 5 de dezembro.

"As ações de emergência estão em andamento. Todos os serviços estão funcionando", disse Krasinska, citada pela agência local PAP.

Segundo ela, os bombeiros estão bombeando o petróleo, o que pode levar várias horas, e o vazamento ocorreu perto da cidade de Zurawice, 180 km a oeste de Varsóvia. A construção do oleoduto Druzhba, cujo nome significa "amizade", começou na década de 1960. Possui uma rede de 5.500 quilômetros que transporta petróleo dos Urais para refinarias na Polônia e na Alemanha. Outro ramo do oleoduto transporta petróleo russo para a Hungria, Eslováquia e República Tcheca.