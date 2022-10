Valdimir Putin - Reprodução/AFP

Publicado 12/10/2022 08:39

O serviço de inteligência da Rússia disse nesta quarta-feira, 12, ter prendido oito pessoas pela explosão da ponte da Crimeia, que aconteceu no sábado, 8. Segundo as autoridades russas, a explosão foi organizada por uma equipe de inteligência ligada ao Ministério da Defesa ucraniano — cinco deles russos e os outros ucranianos e armênios.O presidente Vladimir Putin culpou a Ucrânia pela explosão, que ele chamou de "ataque terrorista", e retaliou o país com uma enxurrada de ataques de mísseis contra civis , matando mais de 20 pessoas.Em um comunicado, o serviço de inteligência da Rússia detalhou que, supostamente, a bomba utilizada na explosão continha 22 toneladas de explosivos que foram enviados de um porto em Odessa, no sul da Ucrânia, em agosto. Os explosivos seguiram para o sul da Rússia, onde foram carregados em um caminhão que foi conduzido até a ponte e detonado, disse.O FSB disse que o serviço de inteligência militar da Ucrânia planejou a explosão e atribuiu a responsabilidade do ataque ao comandante da agência, general Kyrylo Budano. O governo da Ucrânia, entretanto, não assumiu oficialmente a responsabilidade da explosão.A única ponte que liga a Rússia à península ucraniana da Crimeia, foi anexada por Moscou em 2014 e inaugurada em 2018 por ordem do presidente Vladimir Putin.