Protesto contra a morte do jovem palestinoAbbas MOMANI / AFP

Publicado 12/10/2022 14:59

Um jovem palestino foi morto nesta quarta-feira (12) em confrontos com o exército israelense na Cisjordânia ocupada, onde houve protestos contra as operações militares, anunciou o Ministério palestino da Saúde.

De acordo com esse ministério, Osama Mahmud Adawi, de 18 anos, foi "morto" por forças israelenses no acampamento de refugiados de Al-Arub, localizado perto de Hebron, uma grande cidade no sul da Cisjordânia ocupada.

Procurado pela AFP, o Exército israelense ainda não comentou esta informação.

Nesta quarta, palestinos lançaram greves e manifestações em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia ocupada para protestar contra as medidas das forças de segurança israelenses após a morte de dois soldados em ataques nos últimos dias.

O soldado israelense Noa Lazar morreu no sábado à noite em um posto de controle em Chuafat, um acampamento de refugiados palestinos em Jerusalém Oriental. O Exército e a polícia israelenses tentam encontrar o autor deste ataque, cercando o acampamento de Chuafat.

Na noite de terça-feira, outro soldado israelense foi morto em um novo ataque perto de Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada. Nesta quarta-feira, o Exército israelense disse que bloqueou as estradas que levam a essa cidade, também em greve.