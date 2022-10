Primeiro-ministro do país condenou o duplo assassinato e declarou que 'o extremismo é inaceitável' - Reprodução/Google Maps

Publicado 13/10/2022 10:06 | Atualizado 13/10/2022 10:13

Eslováquia - Dois homens foram mortos a tiros em um bar LGBTQIA+ na cidade de Bratislava, Eslováquia, nesta quarta-feira, 12. De acordo com a imprensa local, os disparos poderiam constituir crime de ódio. As informações foram divulgadas pela polícia eslovaca nesta quinta-feira, 13.

Uma terceira pessoa foi ferida e levada ao hospital, detalhou o órgão em uma rede social. O crime aconteceu ao final do dia no bar Teplaren, no centro da cidade, que é popular entre a comunidade LGBTQIA+. Testemunhas declararam ao jornal Sme que ouviram até dez disparos.

"Essa manhã, a polícia encontrou o agressor morto", declarou à AFP o porta-voz do órgão, Michal Slivka, sem comentar as possíveis motivações do crime. Segundo os meios de comunicação locais, o suspeito era um homem de 19 anos que deixou mensagens antissemitas e homofóbicas em um post.

O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, condenou o duplo assassinato nesta quinta-feira e declarou que "o extremismo é inaceitável".