Onze crianças morreram no naufrágio - AFP

Publicado 15/10/2022 10:44

Autoridades cambojanas prenderam três pessoas após um naufrágio nesta quinta-feira (13), no qual 11 menores morreram, anunciou a polícia neste sábado (15). Com excesso de lotação e transportando adolescentes de 12 a 15 anos que voltavam de um curso de inglês, o pequeno bote afundou no rio Mekong, na província de Kandal, no sudeste do país, a cerca de 50 metros da costa.

De acordo com chefe das forças de segurança locais, Am Thou, os dois proprietários e o operador da embarcação, de 15 anos, foram levados para a sede da polícia de Kandal para serem interrogados. As autoridades interromperam as buscas na manhã deste sábado com um saldo final de 11 mortos e quatro sobreviventes, entre eles, dois operadores do barco e dois estudantes.

Acidentes desse tipo são comuns neste país do Sudeste Asiático, onde a população que vive ao longo do rio depende dessas embarcações para o transporte. Em 2009, uma balsa fluvial sobrecarregada adernou no nordeste do Camboja, deixando pelo menos 17 mortos.