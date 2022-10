Trabalhadores em greve na França - JEFF PACHOUD/AFP

Publicado 18/10/2022 18:35

Milhares de franceses vivem, nesta terça-feira, 18, um dia intenso de greve, especialmente visível nos transportes, para reivindicar um aumento salarial, de modo a compensar a inflação, e denunciar a resposta do governo à paralisação nas refinarias.



Na parte da manhã, na Gare de Lyon parisiense, os franceses enfrentaram horas de espera e precisaram ser pacientes para pegar o trem. "Normalmente levo uma hora e meia. Hoje terei duas ou três pela frente", disse Yera Diallo à AFP.



O auxiliar de enfermagem Frédéric Mercier Hadisyde participou da marcha em Paris. "Temos que resistir. Todos os direitos estão sendo atacados. Se não fizermos nada, não conseguiremos nada", disse à AFP.



As demandas perpassam por vários setores da sociedade, entre eles estão o aumento de investimentos em escolas, hospitais, à previdência social e a mudança na aposentadoria, de 62 para 65 anos, além dos reajustes salariais.



Valérie, funcionária pública de 54 anos e membro da central sindical CGT, protesta "em solidariedade aos trabalhadores das petroleiras". "Se as pessoas são requisitadas, onde está o direito de greve?", questionou.



Estudantes, funcionários públicos, comerciantes, trabalhadores do setor de energia e dos transportes, entre outros, foram convocados para defender o direito à greve e exigir aumento salarial. Estima-se que quase 300 mil pessoas, segundo a CGT, e 107 mil, de acordo com o Ministério do Interior, participaram dos protestos em várias cidades. Em Paris, houve distúrbios, e 11 pessoas foram detidas.



A paralisação, três dias antes de duas semanas de férias escolares, teve, porém, uma adesão desigual. O serviço de trens na região de Paris foi especialmente afetado e prejudicou parte da população. É nesse sentido, que a greve, de acordo com uma pesquisa da Elabe, é desaprovada por 49% dos franceses e chega em um contexto social tenso, o que anuncia um outono e inverno quentes para o impulso reformista do presidente Emmanuel Macron.



Segunda maior economia da União Europeia (UE), a França registrou em setembro a menor taxa de inflação harmonizada da zona do euro, 6,2%, abaixo de outras economias como Alemanha (10,9%), Itália (9,5%) e Espanha (9,3%), conforme o Eurostat.



Mas o medo de perder poder aquisitivo foi a principal preocupação dos franceses, durante o último ciclo eleitoral de abril a junho, além do apelo para economizar energia, a fim de evitar apagões no inverno (verão no Brasil), torna o ambiente ainda mais hostil.



Quando a França começava a virar a página da pandemia da covid-19, a Rússia invadiu a Ucrânia, o que, junto com a resposta de Moscou às sanções ocidentais, fez disparar os preços da energia e dos alimentos. Com a experiência do protesto social dos "coletes amarelos", cujo gatilho em 2018 foi o aumento dos preços dos combustíveis, o governo do liberal Macron aprovou rapidamente medidas para limitar a alta dos preços da energia.



A gota d'água, para quatro sindicatos e várias associações, foi quando o governo convocou funcionários em greve nas refinarias para aliviar a escassez de combustível.



A primeira-ministra da França, Élisabeth Borne, garantiu à Assembleia Nacional que menos de 25% dos postos de abastecimento continuam a ter problemas, contra 30% no fim de semana, e pediu o fim da greve. O gestor da rede elétrica RTE, ainda, adverte que se a paralisação, que afeta parte das usinas nucleares, continuar, pode comprometer o abastecimento, às vésperas do inverno boreal.



Os grevistas da TotalEnergies rejeitam o acordo alcançado, com uma maioria sindical, de um aumento de 7% em 2023. O percentual foi considerado insuficiente, já que a empresa obteve mais de US 10 bilhões de lucro no primeiro semestre de 2022. O diretor-geral da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, justificou o faturamento de 5,9 milhões de euros em 2021 como o "menos elevado" dos gigantes europeus e que progrediu quase 52% após uma redução drástica durante a pandemia.



Ao se recusar a tributar esses "superlucros" em nível nacional, Macron colocou o governo "no campo dos grandes patrões, em total desconexão com grande parte dos franceses que sofrem com a inflação todos os dias", critica um editorial do jornal Libération.



O Executivo se dispõe até mesmo a recorrer a um polêmico método parlamentar - "provavelmente" nesta quarta-feira (19), segundo seu porta-voz - para evitar uma alta do imposto sobre os "superdividendos" das grandes empresas.



Ao ativar o método do 49.3, o governo poderia aprovar seu projeto inicial de orçamento para 2023 sem a necessária votação da Assembleia Nacional (câmara baixa), cujos deputados incluíram esta proposta no debate parlamentar em curso. Com esse movimento, Macron corre o risco de reforçar sua imagem de "autoritário" e tensionar ainda mais o ambiente antes da explosiva reforma previdenciária no início de 2023.



O atraso na idade de aposentadoria de 62 para 65 anos que Macron deseja implementar enfrenta a oposição direta dos sindicatos, incluindo o reformista CFDT, e a oposição da esquerda e da extrema direita.



Suas primeiras tentativas em 2019 e 2020 também geraram protestos em massa nas ruas. Agora, o presidente francês, que fez dessa reforma um de seus cavalos de batalha, ameaça, inclusive, dissolver a Assembleia, onde tem maioria simples, se não for aprovada.

