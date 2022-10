Soldados ucranianos - Yuriy DYACHYSHYN / AFP

Publicado 19/10/2022 15:29

Na terça-feira (18), o Parlamento Europeu concedeu o Prêmio Sakharov de Liberdade de Consciência 2022 ao "corajoso povo da Ucrânia, representado por seu presidente, líderes eleitos e sociedade civil" - anunciou a titular do Legislativo, Roberta Metsola.

"Este prêmio é dedicado aos ucranianos que estão lutando no terreno. Para aqueles que foram forçados a fugir. Para aqueles que perderam entes queridos e amigos. Para todos aqueles que resistem e lutam por suas crenças", disse a presidente do Parlamento Europeu, anunciando a escolha no hemiciclo em Estrasburgo.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expressou sua alegria com a entrega do prestigioso prêmio e elogiou seu povo, que luta pela "liberdade e democracia".

"Os ucranianos demonstram seu compromisso com os valores de liberdade e democracia todos os dias no campo de batalha contra o Estado terrorista russo", disse Zelensky no Twitter, insistindo que o apoio da UE é "muito importante para a Ucrânia".

O prêmio pela resistência da Ucrânia à invasão russa foi decidido pela Conferência de Presidentes, formada por Metsola e pelos líderes das bancadas parlamentares. Os outros finalistas foram o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, e a Comissão da Verdade da Colômbia.

Ao fazer o anúncio em plenária, Metsola destacou que "não há ninguém que mereça mais este prêmio", acrescentando que é "para os ucranianos que lutam no terreno, para os que foram forçados a fugir, para os que perderam familiares e amigos, para todos os que se põem de pé e lutam".

"Sei que o corajoso povo da Ucrânia não se renderá, e nós também não", frisou.

Diante dos "atos de puro terror" da Rússia na Ucrânia, denunciados novamente na manhã desta quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a candidatura do povo ucraniano também fez "consenso" entre os grupos políticos do Parlamento.

Dotado de 50 mil euros, o Prêmio Sakharov será entregue em uma cerimônia no plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, em 14 de dezembro.

Em 2021, o Parlamento Europeu atribuiu a distinção ao opositor russo Aleksei Navalni e, em 2020, à oposição em Belarus, representada pelo chamado Conselho de Coordenação, contrária ao governo de Aleksandre Lukachenko.

Criado em 1988, o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência reconhece indivíduos, ou organizações, por sua defesa das liberdades fundamentais.