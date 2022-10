Ataque de girafa aconteceu na reserva natural Kuleni - Divulgação

Publicado 20/10/2022 10:26 | Atualizado 20/10/2022 10:51

África do Sul - Uma girafa matou uma bebê de 16 meses, após atacá-la junto com a mãe da criança na África do Sul, nesta quarta-feira, 19. O acidente aconteceu na reserva natural Kuleni, região de Hluhluwe, por razões ainda inexplicáveis, relataram fontes policiais.

A porta-voz da polícia, Nqobile Gwala, disse que uma mãe de 25 anos e sua filha foram atacadas por volta das 11h (horário local). As duas foram "pisoteadas por uma girafa", relatou.

A autoridade acrescentou que a menina foi levada para uma clínica médica próxima, "onde morreu". A mãe foi encaminhada de helicóptero ao hospital, onde ainda se encontra em estado crítico nesta quinta-feira, 20.

O ataque, muito raro para o mamífero mais alto do mundo, ocorreu cerca de 270 km ao norte do porto de Durban. A polícia local abriu uma investigação para entender as causas da tragédia.