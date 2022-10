Milhares de civis foram obrigados a deixar suas casas na região de Kherson durante a evacuação imposta pela Rússia - AFP

Publicado 20/10/2022 15:56

Kherson - A administração russa de ocupação na região de Kherson, no sul da Ucrânia, disse nesta quinta-feira, 20, que mais de 15 mil pessoas foram retiradas da cidade, enquanto as tropas ucranianas avançavam para o território anexado pelo Kremlin.

"A retirada dos habitantes da região de Kherson continua de forma tranquila", disse o oficial pró-Rússia, Kirill Stremeooussov, no Telegram.

Ele especificou que cerca de 15 mil pessoas se refugiaram na margem esquerda do rio Dnieper, que circunda Kherson, capital da região homônima. As autoridades russas de ocupação em Kherson anunciaram a retirada dos habitantes na quarta-feira, 19. Para Kiev, é uma "deportação" de civis para a Rússia.

"Acreditem, tudo vai ficar bem. A região de Kherson já está livre do nazismo para sempre", acrescentou Stremeooussov.

Ele também garantiu que as regiões ucranianas de Dnipro, Odessa e Mykolaiv serão libertadas "em breve".

No dia anterior, no entanto, as autoridades de ocupação anunciaram que também estavam movendo as estruturas de energia para a margem esquerda do rio. A cidade fica na margem direita do rio, em uma área onde tropas ucranianas estão se aproximando em uma contraofensiva que começou em agosto.

Ainda na quarta, o presidente russo, Vladimir Putin, estabeleceu a lei marcial nos quatro territórios anexados em setembro pela Rússia, mas que o Exército de Moscou não controla totalmente.