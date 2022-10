Bolsas de NY fecham em baixa, com sinais do Fed e balanços - Pexels

Publicado 20/10/2022 18:27

Os mercados acionários de Nova York registraram queda, nesta quinta-feira (20). Os índices chegaram a subir em parte do dia, mas não houve fôlego, com investidores atentos a sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre a política monetária, com avanços nos juros dos Treasuries diante da perspectiva de mais aperto monetário, e também na temporada de balanços.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,30%, em 30.333,59 pontos, o S&P 500 recuou 0,80%, a 3.665,78 pontos, e o Nasdaq caiu 0,61%, a 10.614,84 pontos.

A abertura das bolsas americanas foi mista, com investidores atentos aos balanços e também ao quadro político no Reino Unido, com a renúncia da premiê Liz Truss.

Na agenda dos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego recuaram 12 mil na semana, a 214 mil, ante previsão de 230 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Já as vendas de moradias usadas caíram 1,5% em setembro ante agosto no país e ficaram abaixo do esperado por analistas.

Entre os dirigentes do Fed, Patrick Harker da Filadélfia demonstrou frustração com a persistência da inflação e disse que os juros devem seguir em nível restritivo "por algum tempo" para garantir que os preços retornem à meta. A postura do Fed tem levado os juros dos Treasuries para cima e feito pressão sobre o mercado acionário americano.

Já no setor corporativo, Tesla recuou 6,65%. Depois do fechamento de quarta-feira, a companhia registrou lucro acima do previsto, mas também destacou que prevê limites no mercado de veículos. American Airlines recuou 3,81%, também após balanço. AT&T registrou alta de 7,75% e IBM subiu 4,73%.

Entre os setores, o financeiro, industrial e de concessionárias estiveram em queda, mas os serviços de comunicação, tecnologia e energia subiram. Entre algumas ações de peso, Boeing subiu 0,53%, Alphabet avançou 0,34% e Amazon, 0,15%. A Apple recuou 0,33% e a Microsoft teve baixa de 0,14%.