Explosão causada pela colisão entre um caminhão-tanque que transportava combustível e um trem - Reprodução

Explosão causada pela colisão entre um caminhão-tanque que transportava combustível e um tremReprodução

Publicado 21/10/2022 12:26

Quinze casas em um bairro de Aguascalientes, no norte do México, foram destruídas devido a uma grande explosão causada pela colisão entre um caminhão-tanque que transportava combustível e um trem, forçando a retirada de 300 famílias, informaram as autoridades locais.

"De acordo com o diagnóstico que foi feito casa a casa (...) temos quinze casas com perda total", disse nesta sexta-feira em suas redes sociais Leonardo Montañez, prefeito do município de Aguascalientes, homônimo do estado.



Na tarde de quinta-feira, 20, o serviço telefônico de emergência 911 recebeu a informação de "um acidente entre um trem e um caminhão-tanque que carregava combustível", informou a governadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez.



"Os bombeiros chegaram muito rapidamente ao local e conseguiram evacuar cerca de 300 casas na Colônia México", das quais 120 sofreram danos, acrescentou o governador.



O incidente não deixou feridos nem mortos, prosseguiu o governador, que assegurou que o motorista do caminhão-tanque foi detido e "nada lhe aconteceu, apenas um ferimento no braço".

O resto das casas danificadas no bairro popular serão analisadas nesta sexta-feira, 21, para determinar "quantas podem ser habitadas", acrescentou Montañez.