Barco de pesca tunisiano foi o primeiro a chegar e relatou uma explosão a bordo - Reprodução: arquivo

Publicado 21/10/2022 13:23 | Atualizado 21/10/2022 13:23

Dois bebês morreram queimados após um incêndio em um barco de migrantes na Itália nesta sexta-feira, 21. A embarcação tentava cruzar o Mediterrâneo rumo à Europa. Pelo menos cinco mulheres também ficaram feridas, informaram a Guarda Costeira e agências italianas.

"De acordo com as autoridades maltesas, um barco de patrulha da Guarda Costeira (da ilha italiana de) Lampedusa foi enviado para o local e recuperou 38 migrantes, incluindo os corpos de dois menores", disseram as autoridades em um comunicado.

Os dois garotos tinham um e dois anos. Uma mulher grávida de 25 anos, que seria mãe de um deles, sofreu ferimentos graves foi levada para o hospital de Palermo, segundo as agências italianas.

Um barco de pesca tunisiano foi o primeiro a chegar e relatou uma explosão a bordo, de acordo com a Guarda Costeira.

A Promotoria de Agrigento, na Sicília, abriu uma investigação após essa tragédia. Os migrantes resgatados foram atendidos em Lampedusa, frente à costa da Tunísia, e uma mulher continua desaparecida.

O prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, descreveu um "inferno" e pediu ao presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visite o local.