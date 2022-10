Acidente aconteceu no estado de New Hampshire - Reprodução

Publicado 22/10/2022 15:44

Um pequeno avião caiu em um edifício de apartamentos perto de um aeroporto no estado de New Hampshire, nordeste dos Estados Unidos, e duas pessoas que estavam a bordo morreram, informaram as autoridades locais.

Parte do edifício de dois andares na cidade de Keene, a 110 km de Boston, sofreu um incêndio, mas nenhum morador ficou ferido. O prefeito de Keene, George Hansel, afirmou neste sábado que as duas pessoas a bordo do avião morreram, mas não revelou detalhes.



"Não houve feridos no edifício. Infelizmente, os que estavam a bordo do avião morreram", anunciaram as autoridades de Keene em um post nas redes sociais

"A FAA (Agência Federal de Aviação) foi notificada. Detalhes adicionais serão compartilhados quando estiverem disponíveis", completa a nota.

A FAA informou ao canal CNN que o avião era um Beechcraft Sierra, um pequeno monomotor.