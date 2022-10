Joseph Borrell - Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 24/10/2022 18:11

O alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, afirmou nesta segunda-feira (24), em Montevidéu, que os europeus estão "plenamente comprometidos" com a concretização de um acordo de livre-comércio com o Mercosul, que deveria ser alcançado antes de que "outros atores intervenham".

"A União Europeia continua plenamente comprometida com esse acordo", afirmou Borrell, após se reunir com o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, paralelamente ao IV Fórum de Investimento da União Europeia no Uruguai.

"Podemos continuar sem acordo?", questionou o representante. "Isso fará com que outros atores econômicos intervenham. Estou pensando em outros grandes atores que já têm um papel no desenvolvimento econômico do Uruguai. Não é necessário mencioná-los, já sabem de quem estou falando. Acho que é do interesse dos europeus mostrar uma vontade maior de conseguir que o acordo finalmente chegue a um bom lugar", resumiu.

O Uruguai, sócio do Mercosul, juntamente com Brasil, Argentina e Paraguai, negocia um tratado de livre-comércio (TLC) com a China, apesar da oposição de Buenos Aires e Assunção, um passo que gerou tensão dentro do bloco sul-americano, fundado em 1991.

Segundo o chefe da diplomacia europeia, com a Espanha na presidência da UE, 2023 será o momento de, "após muitos anos quase finalizado", o acordo se concretizar.

O tratado comercial entre a UE e o Mercosul vem sendo negociado arduamente há décadas e registra avanços modestos desde 2019. O projeto encontrou reticências ao longo do tempo, desde questões de proteção comercial até ambientais, com fortes embates entre Brasil e França pela preservação da Amazônia.

"Mesmo para a proteção dos ecossistemas, é melhor que haja obrigações mútuas do que não haja. É melhor um acordo do que um não acordo", opinou Borrell. O representante europeu elogiou em particular a emissão, na semana passada, de um bônus verde uruguaio, que vincula pela primeira vez a rentabilidade do capital ao comportamento ambiental do país.