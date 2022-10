Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer - JIM WATSON / AFP

Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer JIM WATSON / AFP

Publicado 26/10/2022 18:20

Três membros de um grupo de extrema direita dos Estados Unidos foram declarados culpados, nesta quarta-feira (26), de acusações de terrorismo doméstico, incluindo fornecer apoio a pessoas que planejaram sequestrar e matar a governadora de Michigan, a democrata Gretchen Whitmer.

A ação judicial ocorre dois meses depois de que outros membros da milícia foram condenados por conspirar para sequestrar Whitmer e detonar uma bomba devido às severas restrições que ela impôs nesse estado do norte do país pela pandemia de covid-19.

Joseph Morrison, Paul Bellar e Pete Musico, todos de Michigan e descritos como membros da Wolverine Watchmen, estavam entre as seis pessoas presas, em outubro de 2020, em uma operação secreta do FBI, que descobriu a trama.

"Hoje, três réus foram considerados culpados de apoio material ao terrorismo, participação em gangues e posse de arma enquanto cometiam um crime grave em apoio ao plano de me sequestrar e matar", publicou Whitmer no Twiter pouco após a procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, anunciar as condenações.

"Nenhuma ameaça, nenhum complô, nenhuma retórica quebrará minha crença na bondade e na decência do nosso povo. E esse veredictos são mais uma prova de que a violência e as ameaças não têm espaço em nossa política", acrescentou a governadora.

Os três condenados podem ser condenados a até 20 anos de prisão e a multas de 20.000 dólares, apontou a procuradora-geral em um comunicado. A sentença está prevista para 15 de dezembro.

O plano para o sequestro, que - segundo o escritório de Nessel - tinha como parte de seu objetivo incitar uma guerra civil nos Estados Unidos, causou alvoroço nacional quando foi revelado apenas algumas semanas antes das eleições presidenciais de 2020.

"Os ataques terroristas e os ataques a tiros em massa não são eventos espontâneos, são resultado de planejamento, conspiração e acúmulo de recursos na construção de atos violentos", disse Nessel. "O julgamento desses casos impediu que atos horríveis tirassem a vida de pessoas inocentes".

As condenações ocorrem faltando menos de duas semanas para os americanos irem às urnas nas eleições de meio de mandato. Whitmer tenta se reeleger governadora.