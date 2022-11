Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, doará cereais à África - AFP

Publicado 04/11/2022 16:38

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, segue passos de Putin e anunciou nesta sexta-feira (4) que assim como Rússia, a Turquia vai entregar cereais gratuitamente a países africanos que passam por risco de fome. O anúncio de Moscou ocorreu no último sábado (29).

Após a volta da Rússia a um acordo assinado em julho, em Istambul, as exportações de grãos dos portos ucranianos foram retomadas. No sábado, Moscou expressou sua disposição de doar 500 mil toneladas de grãos a países pobres pelos próximos meses, a Turquia contribuirá com as doações.

"Vamos ajudar os países em desenvolvimento", declarou o chefe do Estado turco.

Erdogan disse que os líderes conversarão "mais amplamente sobre o tema durante o G20", que acontecerá em novembro na Indonésia.

"Putin me disse que deveríamos entregar, gratuitamente, grãos para esses países, como Djibuti, Somália, ou Sudão".

Os países do G7 pedirão à Rússia maior prazo no acordo sobre as exportações de grãos ucranianos, que expira em 19 de novembro.

O acordo permitiu exportar 10 milhões de toneladas de produtos agrícolas desde 1º de agosto, o que alivia a crise alimentar mundial desatada pela guerra na Ucrânia.