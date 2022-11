Incêndio em prédio residencial em Nova York - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 05/11/2022 21:39

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas em um incêndio em um prédio residencial em Nova York, que pode ter sido causado por uma bateria de íons de lítio, disseram autoridades à mídia local neste sábado (5).

Dois dos feridos estavam em estado crítico e outros cinco ficaram gravemente feridos após o incêndio na East 52nd Street, em Manhattan, afirmou a comissária dos bombeiros Laura Kavanagh, citada pela CNN.

Por sua vez, Dan Flynn, chefe do departamento de bombeiros, acrescentou que a ocorrência se soma a quase 200 incêndios este ano causados por este tipo de baterias, usadas em dispositivos de mobilidade pessoal como bicicletas e patinetes elétricos.

"Tivemos seis mortes este ano por causa dessas baterias que alimentam dispositivos de mobilidade", apontou o funcionário.

Flynn disse que as autoridades acreditam que o ocupante do apartamento onde o incêndio possivelmente começou estava consertando bicicletas no prédio.