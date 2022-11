Elon Musk enfrenta fuga de anunciantes do Twitter - Reprodução

Publicado 09/11/2022 12:07

New York - O novo proprietário do Twitter e CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu quase US$ 4 bilhões em ações da Tesla, de acordo com documentos regulatórios. Musk, que comprou recentemente o Twitter por US$ 44 bilhões, negociou 19,5 milhões de ações da empresa de carros elétricos entre sexta-feira, 4 e terça, 8, de novembro, de acordo com os documentos apresentados na terça-feira, 8, à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana).

Ele vendeu US$ 7 bilhões de suas ações da Tesla em agosto, enquanto trabalhava para financiar a compra do Twitter. Ao todo, Musk vendeu mais de US$ 19 bilhões em ações da Tesla desde abril, incluindo aquelas nos registros de terça, 8, provavelmente para financiar sua parte na compra do Twitter.

A aquisição do Twitter não foi suave e a plataforma viu o êxodo de alguns grandes anunciantes nas últimas semanas, incluindo United Airlines, General Motors, REI, General Mills e Audi. Musk reconheceu "uma queda maciça na receita" no Twitter, que depende muito da publicidade para ganhar dinheiro.

O CEO da Tesla havia sinalizado que tinha acabado de vender ações da Tesla, e a revelação de que essas vendas continuam deixou alguns analistas do setor exasperados.

A maior parte da riqueza de Musk está vinculada a ações da Tesla Na terça, seu patrimônio pessoal caiu para menos de US$ 200 bilhões, segundo a Forbes.

As ações da Tesla, que estavam estáveis antes da abertura na quarta-feira, caíram 8% esta semana e caíram 46% este ano, superando em muito as quedas mais amplas do mercado no que foi um ano terrível para os investidores.