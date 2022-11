Furacão tem ventos máximos de 120 km/h - Eva Marie Uzcategui/AFP

Furacão tem ventos máximos de 120 km/hEva Marie Uzcategui/AFP

Publicado 10/11/2022 07:55

O furacão Nicole tocou o solo nesta quinta-feira, 10, no estado da Flórida, onde foram emitidas ordens de evacuação obrigatória em alguns condados, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

"Nicole toca o solo na costa leste da Flórida, ao sul de Vero Beach", afirmou o NHC em um comunicado curto, divulgado às 3h locais (5h de Brasília).

Nicole, com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora, passou pelas Bahamas a caminho da costa do estado, que fica no sul dos Estados Unidos.

Quatro condados da Flórida anunciaram ordens de evacuação obrigatórias, de acordo com o Departamento de Gestão de Emergências do estado.

Uma advertência de furacão foi emitida para a área próxima ao Centro Espacial Kennedy, que fica a alguns quilômetros cidade de Orlando, de onde será lançado o megafoguete SLS, o mais potente da história da Nasa.

A agência espacial americana anunciou na terça-feira, 8, um novo adiamento do envio de sua missão não tripulada à Luna, devido ao furacão Nicole.

A tentativa de lançamento, inicialmente programado para 14 de novembro, agora está prevista para 16 de novembro, anunciou Jim Free, administrador associado da Nasa para desenvolvimento de sistemas de exploração.