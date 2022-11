Imagem divulgada pela Força Aérea dos EUA do drone orbital X-37B nas instalações do Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida, em 7 de maio de 2017 - US AIR FORCE/AFP

Publicado 12/11/2022 19:07 | Atualizado 12/11/2022 19:27

Um drone espacial militar dos Estados Unidos aterrissou neste sábado, 12, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, depois de permanecer 908 dias (quase dois anos e meio) em órbita, informou a Boeing em comunicado.



A aeronave não tripulada X-37B, cujo primeiro voo ocorreu em 2010, passou, no total, mais de 10 anos no espaço, e voou mais de 1,3 bilhão de milhas durante seis missões, acrescenta a nota.



"Esta missão destaca o enfoque da Força Espacial na colaboração para a exploração espacial e a expansão do acesso de baixo custo ao espaço para nossos parceiros, dentro e fora do Departamento da Força Aérea", disse o general Chance Saltzman, chefe de operações espaciais.



Lançado em sigilo, o X-37B foi desenvolvido para a Força Aérea pela United Launch Alliance, uma "joint venture" entre a Boeing e a Lockheed Martin. O drone tem nove metros de comprimento, uma envergadura de 4,5 metros e funciona à base de painéis solares.



Esta última missão teve como objetivo testar a reação de certos materiais no espaço, avaliar a forma em que a radiação no espaço afeta uma série de sementes e transformar a radiação solar em energia radioelétrica, segundo o exército americano.