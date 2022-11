-O caso aconteceu nesta segunda-feira, 14, na Universidade de Virgínia - Reprodução/Internet

Publicado 14/11/2022 10:07

A polícia dos EUA procura, nesta segunda-feira (14), o suspeito de um tiroteio que deixou três mortos e dois feridos em um campus universitário no estado americano de Virgínia.

O campus principal da Universidade de Virgínia (UVA), em Charlottesville, foi isolado enquanto a polícia, usando helicópteros, procurava um homem considerado "armado e perigoso", publicou o Escritório de Gestão de Emergências da UVA, no Twitter.

O presidente da UVA, Jim Ryan, disse em nota que o suspeito é Christopher Darnell Jones Jr, um estudante da universidade.

"Este é um incidente traumático para todos em nossa comunidade e cancelamos as aulas de hoje", disse Ryan. Ele informou ainda que os alunos e professores receberão apoio psicológico.

Outros quatro mortos em universidade de Idaho

A polícia estadual de Idaho investiga um incidente separado nesta segunda-feira, 14, no qual quatro estudantes foram encontrados mortos em uma casa perto de outro campus universitário. As autoridades acreditam que eles morreram violentamente.

Os agentes responderam a uma ligação da cidade de Moscow, perto do campus da Universidade de Idaho, sobre um indivíduo que estava inconsciente. "Ao chegar, os policiais encontraram quatro mortos", disse a polícia, em nota.

"É com profunda tristeza que compartilho com vocês que a universidade foi notificada hoje sobre a morte de quatro estudantes da Universidade de Idaho que moravam fora do campus e que acredita-se terem sido vítimas de homicídio", disse o presidente da Universidade de Idaho, Scott Green, em nota.