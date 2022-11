Kremlin diz não imaginar negociações públicas com Kiev - Reprodução/Pexels

Kremlin diz não imaginar negociações públicas com KievReprodução/Pexels

Publicado 17/11/2022 17:51

O Kremlin, sede do governo russo, acusou nesta quinta-feira (17) a cidade de Kiev de alterar as possibilidades de uma negociação de paz. Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin , eles não conseguem imaginar uma negociação pública com a Ucrânia.



A declaração foi dada à jornalistas através de uma teleconferência, ao qual Peskov ainda afirmou que os Estados Unidos podem analisar as preocupações da Rússia, e são capazes de fazer com que Kiev volte a considerar uma negociação de paz.

Segundo o porta-voz, a Ucrânia já mudou diversas vezes a posição acerca de negociar com Moscou, e que por isso não pode confiar no país.

"Primeiro eles negociam, depois se recusam a negociar, depois aprovam uma lei que proíbe qualquer tipo de negociação, depois dizem que querem negociações, mas públicas", acrescentou Peskov.



Enquanto não há um consenso em relação às negociações, a Rússia mantém a estratégia chamada de "operação militar especial", e afirma que todas os ataque à mísseis contra a Ucrânia são resultados de uma falta de diálogo pera as negociações com Kiev.