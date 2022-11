Chanceler egípcio também expressou preocupação com a quantidade de temas pendentes de acordo - Reprodução/AFP

Chanceler egípcio também expressou preocupação com a quantidade de temas pendentes de acordoReprodução/AFP

Publicado 18/11/2022 09:42 | Atualizado 18/11/2022 09:49

Egito - A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), prosseguirá com as negociações até este sábado, 19. O anúncio foi feito pelo presidente do evento no Egito, Sameh Choukri, nesta sexta-feira, 18, para quando estava previsto o término da conferência.

"Estou determinado a encerrar esta conferência amanhã [19], de maneira ordenada", declarou para os representantes de quase 200 delegações o chanceler do país. "Faço um apelo às partes a trabalharem juntas para resolver estas questões pendentes o mais rápido possível", pediu Shukri.

As negociações no balneário de Sharm el Sheikh estão bloqueadas na questão do financiamento mais ambicioso que os países pobres e em desenvolvimento reclamam das nações mais ricas. A medida é para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, visando a adaptação dos efeitos da mudança climática e a descarbonização das economias.



Um dos principais pontos de divergência é a reivindicação dos países vulneráveis para a criação de um fundo específico para compensá-los pelas perdas e danos já sofridos pelo aquecimento global, um fenômeno para o qual as nações pobres contribuíram muito menos, historicamente, que as mais ricas.

O tema foi incluído na agenda da COP27 quando os debates começaram, no dia 6 deste mês. Oficialmente, as partes têm até 2024 para negociar a questão, mas os países em desenvolvimento pressionam para obter neste fim de semana um compromisso político de criação do fundo, visto com relutância pelos Estados Unidos e União Europeia.

O chanceler egípcio expressou preocupação com a quantidade de temas pendentes de acordo sobre "financiamento, mitigação (das emissões de gases de efeito estufa), perdas e danos", que avaliou como "interligadas".

Representam o Brasil uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o mandatário eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto com a sua equipe.

*Com informações da AFP