Médicos se assustaram ao notar que o suposto morto respirava - Reprodução/Instagram

Médicos se assustaram ao notar que o suposto morto respiravaReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2022 12:41 | Atualizado 19/11/2022 14:46

Indonésia - Um homem de 40 anos, identificado apenas como U.S., viralizou nas redes sociais após entrar dentro de um caixão na tentativa de forjar a própria morte para escapar de cobradores de dívidas. O caso aconteceu na Indonésia e foi divulgado pela imprensa internacional nesta semana.

Inicialmente, ele e a mulher tiveram a ideia de contratar uma ambulância para retirar o corpo de um familiar. O motorista buscou o casal no sul de Jacarta, capital do país, e os levou até a residência, na cidade de Cibubur. Após chegarem, a mulher teria dito ao condutor da ambulância que o marido não seguiria viagem. Mas, na verdade, U.S. estava dentro do caixão, que havia sido colocado no interior do veículo.

A ambulância foi levada até um hospital da região, onde o casal tentaria conseguir um atestado de óbito. Os médicos, então, se assustaram ao notar que o suposto morto respirava.

Os profissionais chamaram a polícia ao perceberem que se tratava de uma farsa. O porta-voz da corporação local, Tatang Hidayat, falou sobre o caso. “Ele simulou a própria morte na tentativa de escapar dos cobradores de dívidas que o procuravam”.

O indonésio foi detido pela polícia. Se condenado, a pena pode chegar até um ano de prisão.