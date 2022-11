tiroteio em bar LGBTQ deixa cinco mortos e 18 feridos nos EUA - Reprodução

Publicado 20/11/2022 08:54 | Atualizado 20/11/2022 09:25

Ao menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em um tiroteio em um bar LGBTQ no Colorado, oeste dos Estados Unidos, anunciou a polícia.



"É com o coração pesado que tenho que informar que tivemos um tiroteio em um bar local esta noite. Recebemos um telefonema inicial por volta das 23h57 (3h57 de Brasília, domingo) que relatava um tiroteio em curso em um clube local conhecido como 'Club Q'", disse a porta-voz da polícia, Pamela Castro.



A policial afirmou que os agentes "localizaram" um suspeito dentro do bar. "Há 18 feridos e cinco mortos", acrescentou a porta-voz.

Um dos feridos, segundo a polícia, é o próprio atirador, que está hospitalizado. Em uma nota em que lamenta o caso, os proprietários da boate afirmaram que o atirador foi detido por frequentadores da casa.



O Club Q afirmou que está "devastado com o ataque sem sentido contra nossa comunidade".



"Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos. Agradecemos a reação veloz de consumidores heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque", publicou o bar em sua página no Facebook.