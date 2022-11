União Europeia intensificará esforços para enfrentar a crise climática - Internet/Reprodução

Publicado 21/11/2022 11:34

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 21, a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), afirma que "mostrou ambição e flexibilidade para manter o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus ao seu alcance". "Após uma semana difícil de negociações, um esforço europeu forte e unido ajudou a garantir um acordo árduo para manter vivas as metas do Acordo de Paris", diz o texto.

"A construção de pontes da UE também ajudou a estabelecer novos arranjos de financiamento equilibrados, com uma base de doadores expandida, para ajudar comunidades vulneráveis a enfrentar perdas e danos causados pelas mudanças climáticas", destaca o documento. "As partes concordaram que limitar o aquecimento global a 1,5ºC requer reduções rápidas, profundas e sustentadas nas emissões globais de gases de efeito estufa, reduzindo-as em 43% até 2030 em relação ao nível de 2019", acrescenta.

Além disso, eles reiteraram o apelo do Pacto Climático de Glasgow para que as Contribuições Determinadas Nacionalmente (NDCs) sejam atualizadas conforme necessário para se alinhar com a meta de temperatura do Acordo de Paris, até o final de 2023.

"Os resultados finais da COP-27 complementam os muitos acordos bilaterais e multilaterais firmados pela Comissão nas últimas duas semanas", destaca.

A presidência egípcia da COP-27 lançou quatro iniciativas de soluções climáticas para aprimorar a ação global e garantir que os países sejam capazes de cumprir suas NDCs e as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris.