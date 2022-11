Recorde anterior era de meados de abril deste ano, com 29.317 infeções - Reprodução

Publicado 24/11/2022 08:00

O número de casos diários de covid-19 na China atingiu um recorde desde o início da pandemia, mostraram dados oficiais desta quinta-feira, 24, em meio a vários surtos e restrições em todo o país. A China registrou um total de 31.444 novos casos nesta quarta-feira, dos quais 27.517 eram assintomáticos, informou o Escritório Nacional de Saúde do país de 1,4 bilhão de habitantes.

O recorde anterior era de meados de abril deste ano, com 29.317 infeções, coincidindo com o confinamento de Xangai, a terceira cidade mais populosa do mundo, que durou dois meses e causou problemas de abastecimento aos seus habitantes.

A China é a única grande economia do mundo que ainda busca erradicar completamente o vírus de seu território com bloqueios de cidades inteiras, isolamento de contatos positivos e testes em massa.

A capital chinesa vive o seu pior surto epidêmico desde o início da pandemia, no final de 2019. Dezenas de imóveis residenciais foram confinados e a grande maioria das empresas transitou para o teletrabalho.

Pequim anunciou quase 1.500 novos casos nesta quarta-feira, a grande maioria assintomática, em uma população de 22 milhões. É o número mais elevado da cidade, embora muito baixo em comparação com os padrões internacionais.

Escolas, restaurantes e lojas fecharam por medo de serem colocados em quarentena enquanto o esgotamento e cansaço mental dos habitantes continua a aumentar devido a essas restrições muitas vezes vagas e mutáveis, cuja duração nunca é anunciada com antecedência.