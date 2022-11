Flossie é a gata mais velha do mundo - Reprodução/Guinness World Records

Flossie é a gata mais velha do mundoReprodução/Guinness World Records

Publicado 25/11/2022 09:00 | Atualizado 25/11/2022 09:05

O "Guinness World Records" divulgou, nesta quinta-feira, 24, um novo recorde. Flossie, uma gatinha de 26 anos e 329 dias, chegando aos 27, foi registrada como a gata mais velha do mundo viva. A idade equivale a 120 anos em idade humana.

Embora tenha alguns problemas de visão e esteja surda, de acordo com sua tutora, Vicki Green, a gata tem um bom estado de saúde. "Eu sabia desde o início que a Flossie era uma gata especial, mas não imaginava compartilhar a minha casa com uma recordista mundial", afirmou Green, que disse ainda que sente que não "divide" a casa com ela, mas que a casa é de Flossie.

Vicki conta que a história com a gata começou pois ela procurava um animal idoso. Com isso, entrou em contato com o abrigo "Cats Protection" (Proteção aos gatos, em português), e Flossie era a primeira da fila para a adoção. "Eu achei ela perfeita", afirmou.

A gata estava sem um lar desde que seus antigos tutores morreram, em 2005. Eles a adotaram em 1995, mesmo ano de nascimento do animal, que veio ao mundo no dia 29 de dezembro.



Embora Flossi seja a gata mais velha do mundo viva, ela não não é a mais velha da história. Creme Puff foi o gato mais velho existente. Ele viu quase uma década a mais que a gata. Nascido no Texas, em 3 de agosto de 1967, o gatinho morreu no dia 6 de agosto de 2005, aos 38 anos e 3 dias.