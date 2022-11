Monges foram transferidos para uma clínica onde farão tratamento de desintoxicação - Reprodução/AFP/Arquivos

Publicado 29/11/2022 11:43 | Atualizado 29/11/2022 11:50

Um templo budista da Tailândia ficou sem monges depois que todos eles tiveram resultado positivo em um teste para metanfetamina. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 29, por uma autoridade local.

Os quatro monges, incluindo um abade do templo do distrito rural de Bung Sam Phan, na província de Phetchabun (centro), fizeram um exame de detecção de drogas nesta segunda-feira, 28, e todos mostraram o entorpecente, disse o administrador da região, Boonlert Thintapthai.

Os religiosos foram transferidos para uma clínica onde farão tratamento de desintoxicação, acrescentou. Por causa da ausência deles, "os habitantes temem não poder realizar as cerimônias de mérito", explicou Thintapthai.

O ritual do mérito pede que os fiéis forneçam comida aos monges para praticarem boas ações. O administrador regional informou que outros religiosos seriam designados para o templo.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a Tailândia é um importante país de trânsito para a metanfetamina, que circula do estado de Shan, em Mianmar, através de Laos.

Nas ruas, os comprimidos do entorpecente são vendidos por menos de 20 baht (cerca de R$ 3,00). Nos últimos anos, as autoridades do Sudeste Asiático fizeram apreensões recordes da droga.