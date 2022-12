Chineses protestaram contra a ação de 'covid zero' - Reprodução

Chineses protestaram contra a ação de 'covid zero'Reprodução

Publicado 02/12/2022 13:22

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou, nesta sexta-feira (2), sua satisfação com a flexibilização das restrições anticovid na China , após uma onda de protestos no gigante asiático.

"Estamos satisfeitos que as autoridades chinesas estejam ajustando sua estratégia atual e calibrando medidas de controle", em função de vários fatores, como "[a preservação de] vidas, meios de subsistência e direitos humanos", disse o diretor de Emergências da OMS, Michael Ryan, em uma coletiva de imprensa.

"É realmente importante que os governos ouçam as pessoas quando estão sofrendo", acrescentou.

China flexibilizou medidas

Várias cidades da China decidiram flexibilizar as rígidas medidas anticovid a partir desta sexta-feira (2), após as manifestações históricas dos últimos dias para exigir o fim das restrições e mais liberdades.

A indignação e a frustração da população com a política de "covid zero" - imposta pelas autoridades para lutar contra a pandemia - resultaram no fim de semana passado nos maiores protestos em décadas no país.

Depois das manifestações, várias cidades começaram a flexibilizar as restrições, como o fim da exigência de testes diários para milhões de pessoas.