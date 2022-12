Anaya Peterson vem compartilhando nas redes sociais os momentos de tensão dos dias em que os olhos ficam inflamados - Reprodução

Publicado 07/12/2022 11:41

A jamaicana Anaya Peterson, de 32 anos, corre o risco de perder a visão após desenvolver uma doença ocular por tatuar os olhos de azul e roxo. A moradora de Belfast, na Irlanda do Norte, vem compartilhando nas redes sociais os momentos de tensão dos dias em que os olhos ficam inflamados.

A mulher, que é estudante de direito, costuma fazer modificações corporais com frequência. Em julho de 2020, tatuou o globo direito de azul, e mesmo lidando com dores de cabeça e olhos secos durante a cicatrização, resolveu pintar o olho esquerdo de roxo em dezembro do mesmo ano.

Em uma das postagens na internet, Anaya mostrou o laudo médico que descrevia a atual condição da região. "Você desenvolveu uma doença ocular que ameaça a visão, associada a fluidos que afetam a parte central dela", conta sobre documento.

As inflamações iniciaram em agosto do ano passado, quando as pálpebras ficaram inchadas. A elevação continuou piorando até que ela decidiu dar entrada na emergência de um hospital, fez uso de antibióticos e aplicou um medicamento direto nos olhos por três dias.

Sobre as possíveis consequências da condição, os médicos descrevem que "a inflamação ocular não tratada pode acarretar uma cegueira devido à alta pressão nos olhos", configurando uma doença chamada glaucoma. Por outro lado, os fluidos localizados na parte de trás dos olhos de Anaya já dificultam que ela leia ou reconheça rostos com precisão.

Atualmente, já com a inflamação normalizada, Anaya vem sendo acompanhada por uma equipe de profissionais e mantém um pensamento positivo, mesmo recebendo inúmeras críticas dos internautas.